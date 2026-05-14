Clariant Chemicals (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Clariant Chemicals (India) veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Clariant Chemicals (India) 2,11 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,20 Milliarden INR umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 19,29 INR, nach 22,29 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Clariant Chemicals (India) im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,81 Milliarden INR im Vergleich zu 8,20 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at