Clariant Chemicals (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Clariant Chemicals (India) hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,87 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Clariant Chemicals (India) ein Ergebnis je Aktie von 7,46 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,76 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at