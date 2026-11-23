Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|
23.11.2026 21:56:00
Clariant confirms talks regarding a potential acquisition of Ashland
Clariant notes recent market speculation regarding a potential transaction involving Clariant and Ashland Inc.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
07:34
|Clariant-Aktie: Spezialchemiekonzern prüft Übernahme von Ashland – Gespräche offiziell bestätigt (dpa-AFX)
|
23.11.26
|Schwacher Handel: SPI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
19.11.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.11.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
11.11.26
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
05.11.26
|SIX-Handel: SPI nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.11.26
|SPI aktuell: SPI mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Clariant AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Clariant AG (N)
|10,85
|-2,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Jensen-Rückkehr bei NVIDIA: ATX mit festerem Auftakt -- DAX mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen uneinheitlich - Rally in Japan
Der heimische Leitindex startet etwas höher. Der DAX verliert zum Auftakt leicht. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.