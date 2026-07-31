Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
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31.07.2026 08:00:35
Clariant delivers continued strong results in volatile operating environment - Court dismisses Shell’s damage claim related to the 2020 competition law infringement
Clariant today announced second quarter 2026 sales of CHF 941.3 million, representing an increase of 0.6 % on a comparable basis versus the prior year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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