Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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30.07.2026 00:00:32

Clariant dismissed from Shell’s allegations related to the 2020 competition law infringement

Clariant welcomes the decision by the Amsterdam District Court on 29 July 2026 to dismiss the damage claim brought by Shell in its entirety against Clariant and three other defendants.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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