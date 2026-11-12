Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|
12.11.2026 09:15:00
Clariant EnviCat™ NSCR catalyst exceeds emission reduction targets at Rustavi Azot nitric acid plant of Indorama Group
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today announced that its EnviCat NSCR non-selective catalytic reduction catalyst surpassed guaranteed emissions reduction targets at the nitric acid production plant of AO Rustavi Azot in Georgia. In operation, the honeycomb catalyst reduced nitrogen oxides (NOx) by 98.97% and nitrous oxide (N2O) by 97.8%, exceeding the guaranteed thresholds of 95% for both pollutants. The performance was achieved with only minimal modifications to the plant's existing reactor infrastructure and delivered significant cost savings compared to conventional bulk catalyst alternatives.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
11.11.26
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
05.11.26
|SIX-Handel: SPI nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.11.26
|SPI aktuell: SPI mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.26
|SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.10.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
22.10.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
15.10.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Clariant AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Clariant AG (N)
|11,95
|0,00%
|Clariant AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs
|11,30
|-2,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt legt im Freitagshandel zu. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.