Clariant Aktie

Clariant ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 09:15:00

Clariant EnviCat™ NSCR catalyst exceeds emission reduction targets at Rustavi Azot nitric acid plant of Indorama Group

Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today announced that its EnviCat NSCR non-selective catalytic reduction catalyst surpassed guaranteed emissions reduction targets at the nitric acid production plant of AO Rustavi Azot in Georgia. In operation, the honeycomb catalyst reduced nitrogen oxides (NOx) by 98.97% and nitrous oxide (N2O) by 97.8%, exceeding the guaranteed thresholds of 95% for both pollutants. The performance was achieved with only minimal modifications to the plant's existing reactor infrastructure and delivered significant cost savings compared to conventional bulk catalyst alternatives.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Clariant AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Clariant AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Clariant AG (N) 11,95 0,00% Clariant AG (N)
Clariant AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs 11,30 -2,59% Clariant AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt legt im Freitagshandel zu. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen