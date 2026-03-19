Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|
19.03.2026 08:15:00
Clariant expands pharmaceutical-grade PEG manufacturing into North America with Texas facility
Clariant is expanding its Clear Lake site to include excipient GMP-compliant manufacturing of pharmaceutical-grade polyethylene glycol (PEG) excipients, significantly improving their availability and reliability for North American customers, with extended reach to Latin America. The multi-phase expansion addresses critical industry priorities around supply-chain security, continuity, and responsiveness while demonstrating Clariant's long-term strategic commitment to the U.S. pharmaceutical market.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
|
