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05.06.2026 10:15:00
Clariant increases capacity in Daya Bay facility and expands Exolit™ OP portfolio for e-mobility
Clariant completes its CHF 100 million investment in the Daya Bay facility, with the second production line fully operational in November. This expanded capacity strengthens Clariant's ability to meet growing demand for more sustainable flame-retardant solutions in Asia and globally, particularly in the rapidly expanding e-mobility sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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