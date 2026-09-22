Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
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22.09.2026 18:00:00
Clariant launches Genadvance™ Revive bringing hair repair into heat styling
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, has announced the launch of Genadvance Revive, a new functional hair care ingredient designed to bring repair and heat styling together. Activated by heat, Genadvance Revive helps repair hair damaged by bleaching, coloring and environmental stress as consumers blow-dry or straighten it, turning a routine associated with hair damage into an opportunity for repair.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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Nachrichten zu Clariant AG (N)
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17.09.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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10.09.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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03.09.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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27.08.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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20.08.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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13.08.26
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12.08.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
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12.08.26
|SIX-Handel Das macht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Clariant AG (N)
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