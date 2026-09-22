Clariant Aktie

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WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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22.09.2026 18:00:00

Clariant launches Genadvance™ Revive bringing hair repair into heat styling

Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, has announced the launch of Genadvance Revive, a new functional hair care ingredient designed to bring repair and heat styling together. Activated by heat, Genadvance Revive helps repair hair damaged by bleaching, coloring and environmental stress as consumers blow-dry or straighten it, turning a routine associated with hair damage into an opportunity for repair.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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