|
07.10.2026 11:25:00
Clariant launches Genapol™ Pure Power: a solution setting new standards for combined dish and machine care
Clariant, a sustainability-focused specialty chemicals company, will unveil Genapol Pure Power, an innovative multifunctional rinse surfactant, that combines superior drying and shine performance with advanced machine cleanliness and filter protection, at the SEPAWA Congress 2026 in Berlin, Europe’s biggest trade fair for the detergent, cosmetics and perfumery industries.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.