Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
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13.04.2026 17:30:00
Clariant launches Hostapon™ CT solid: The Gentle Giant expanding the mild surfactant portfolio
Clariant introduces Hostapon CT solid, a salt-free taurate surfactant that expands the portfolio of mild cleansing for cosmetic applications. Positioned as one of the "Gentle Giants”, Clariant’s mild surfactants portfolio, this new ingredient delivers powerful foam-boosting performance while maintaining good mildness, addressing the rapidly growing consumer demand for gentle yet effective cleansing solutions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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01.04.26
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19.03.26
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Analysen zu Clariant AG (N)
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