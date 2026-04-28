28.04.2026 10:00:00

Clariant launches new CATOFIN™ 1000 propane dehydrogenation catalyst

Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today announced the launch of CATOFIN 1000, its next-generation propane dehydrogenation catalyst. Building on the success of the commercially proven CATOFIN 310 Series, the new catalyst delivers improvement in both selectivity and productivity, extended lifetime, and up to 20% lower tar precursors, resulting in significantly reduced fouling. This combination of performance enhancements provides an exceptional value proposition for customers seeking to maximize operational efficiency and returns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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