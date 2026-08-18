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18.08.2026 17:45:00
Clariant launches two new R&D laboratories in China, strengthening local innovation capability
Clariant, a sustainability-focused specialty chemicals company, today announced the official launch of two new research and development laboratories for its Additives business in China: one at the Daya Bay production site in Huizhou and one at the One Clariant Campus (OCC) in Shanghai. The milestone marks a significant advancement in Clariant's local innovation capability and its commitment to the “In China, For China” strategy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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