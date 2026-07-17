Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
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17.07.2026 20:00:34
Clariant rejects Dow Europe’s allegations against four companies related to the 2020 competition law infringement
Clariant today announced that on 16 July 2026, the company received another claim for damages against four companies, including Clariant, from Dow Europe with the court of Dortmund, Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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Nachrichten zu Clariant AG (N)
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13.07.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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09.07.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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02.07.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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25.06.26