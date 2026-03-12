Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|
12.03.2026 08:15:00
Clariant successfully demonstrates advanced Pyrolysis Oil upgrading technology for circular plastics with Borealis and SINTEF
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today announced the successful completion of a collaborative pilot-scale project with Borealis, a leading provider of advanced and circular polyolefin solutions, and SINTEF, one of Europe's largest independent research organizations. The partnership successfully demonstrated Clariant's pyrolysis oil (pyoil) upgrading technology, marking a significant milestone in advancing circular economy solutions for the plastics industry.
Analysen zu Clariant AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|Clariant AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs
|7,80
|3,31%
|Clariant AG (N)
|8,51
|1,80%
