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04.06.2026 09:30:58
Clariant successfully returns to the Eurobond market with EUR 500 million placement
Clariant today announced the successful placement of EUR 500 million in unsecured Eurobonds issued by its subsidiary Clariant International Financial Services (Luxembourg) S.à.r.l. and guaranteed by Clariant AG.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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