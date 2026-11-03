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03.11.2026 09:15:00
Clariant to unveil three new ingredients at in-cosmetics Asia 2026, led by Eclipsogen™ CAP Duo Z for simpler hybrid sunscreen formulation
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, will present its latest personal care innovations at in-cosmetics Asia 2026 in Bangkok, led by Eclipsogen CAP Duo Z, a new hybrid UV filter system that simplifies the formulation of high-protection sunscreens. The showcase also includes two more new ingredients, the Sensotain ILS emollient for complex sun care and skin care formulas and the GlucoTain Pro P foam booster for mild cleansing, alongside the latest natural actives from Lucas Meyer Cosmetics by Clariant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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