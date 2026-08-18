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18.08.2026 17:00:00
Clariant's CLARITY™ earns global recognition for "Best Digital Innovation"
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today announced that its digital catalyst monitoring platform, CLARITY, and its AI-powered evolution, CLARITY Prime, have won “Best Digital Innovation” at the ICIS Innovation Awards 2026. The technologies were recognized for transforming catalyst lifecycle management from scattered data and reactive workflows into connected, confident decision-making for a more efficient and sustainable chemical industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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