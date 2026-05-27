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27.05.2026 10:00:00
Clariant's FAMAX™ catalysts deliver outstanding performance at two Yihua formaldehyde plants in China
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today announced the successful operation of its FAMAX formaldehyde catalysts at two world-scale production facilities operated by Yihua Group in China. The advanced catalyst technology, integrated with process technology from engineering partner Wuxi Xiyuan Engineering Technology Co., Ltd., is delivering exceptional performance at both the major 100 kt/a formaldehyde plant in Inner Mongolia and the 120 kt/a formaldehyde plant in Hubei province.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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