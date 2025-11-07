MultiPlan a Aktie

MultiPlan a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40PJ9 / ISIN: US62548M2098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 12:17:44

Claritev Corporation Q3 Loss Decreases

(RTTNews) - Claritev Corporation (CTEV) released Loss for third quarter of -$69.753 million

The company's earnings came in at -$69.753 million, or -$4.23 per share. This compares with -$391.450 million, or -$24.25 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.7% to $245.959 million from $230.495 million last year.

Claritev Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$69.753 Mln. vs. -$391.450 Mln. last year. -EPS: -$4.23 vs. -$24.25 last year. -Revenue: $245.959 Mln vs. $230.495 Mln last year.

Looking ahead, for the full year, the company has revised up its revenue growth outlook. Claritev now expects revenue growth of 2.8% to 3.2%, compared with the prior outlook of flat to 2%.

For the full year, Claritev now anticipates capital expenditure of $165 million to $175 million against its prior guidance of $170 million to $180 million.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MultiPlan Corp Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu MultiPlan Corp Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MultiPlan Corp Registered Shs -A- 69,25 11,77% MultiPlan Corp Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen