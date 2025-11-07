MultiPlan a Aktie
WKN DE: A40PJ9 / ISIN: US62548M2098
|
07.11.2025 12:17:44
Claritev Corporation Q3 Loss Decreases
(RTTNews) - Claritev Corporation (CTEV) released Loss for third quarter of -$69.753 million
The company's earnings came in at -$69.753 million, or -$4.23 per share. This compares with -$391.450 million, or -$24.25 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.7% to $245.959 million from $230.495 million last year.
Claritev Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$69.753 Mln. vs. -$391.450 Mln. last year. -EPS: -$4.23 vs. -$24.25 last year. -Revenue: $245.959 Mln vs. $230.495 Mln last year.
Looking ahead, for the full year, the company has revised up its revenue growth outlook. Claritev now expects revenue growth of 2.8% to 3.2%, compared with the prior outlook of flat to 2%.
For the full year, Claritev now anticipates capital expenditure of $165 million to $175 million against its prior guidance of $170 million to $180 million.
