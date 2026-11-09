MultiPlan a Aktie
WKN DE: A40PJ9 / ISIN: US62548M2098
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09.11.2026 12:06:32
Claritev Corporation Q3 Loss Decreases
(RTTNews) - Claritev Corporation (CTEV) announced Loss for third quarter of -$61.78 million
The company's bottom line came in at -$61.78 million, or -$3.64 per share. This compares with -$69.75 million, or -$4.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.1% to $268.31 million from $245.96 million last year.
Claritev Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$61.78 Mln. vs. -$69.75 Mln. last year. -EPS: -$3.64 vs. -$4.23 last year. -Revenue: $268.31 Mln vs. $245.96 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.038 B To $ 1.043 B
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