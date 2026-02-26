Clarivate Analytics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Clarivate Analytics hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 617,0 Millionen USD – eine Minderung von 6,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 663,0 Millionen USD eingefahren.

Clarivate Analytics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,960 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2,46 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,665 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,44 Milliarden USD taxiert.

