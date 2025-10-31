Clarivate Analytics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Clarivate Analytics hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Clarivate Analytics 623,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 622,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at