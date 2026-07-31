Clarivate Analytics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Clarivate Analytics hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 587,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 621,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at