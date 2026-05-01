Clarivate Analytics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Clarivate Analytics präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 585,5 Millionen USD, gegenüber 593,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at