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04.11.2026 06:31:28
Clarivate Analytics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Clarivate Analytics hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,71 Prozent auf 481,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Clarivate Analytics 623,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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