Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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19.08.2026 00:31:01
Clarivate Director Cornick Buys 900,000 Shares for $1.7 Million. What Does This Tell Investors About the Outlook for 2026?
Kenneth L. Cornick, Director, purchased 900,000 Ordinary Shares of Clarivate Plc (NYSE:CLVT) in an indirect transaction valued at $1.7 million, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($1.86); post-transaction value based on August 07, 2026 market close ($1.82).Clarivate plc operates as a leading global provider of information services and analytics, serving over 12,000 employees across its operations. The company has experienced significant market headwinds, with its share price declining 52% over the past year, reflecting broader challenges in the information services sector. Despite current profitability pressures, Clarivate maintains substantial revenue generation of $2.4 billion over the trailing twelve months, positioning it as a critical infrastructure provider for the global research and innovation ecosystem.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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