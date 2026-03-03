Clarivate Aktie
Clarivate Stock Has Tanked 42%, and One Fund Just Ditched a $43 Million Stake
On February 17, 2026, HG Vora Capital Management reported selling all of its 11,125,000 shares of Clarivate (NYSE:CLVT) in the fourth quarter.According to its SEC filing dated February 17, 2026, HG Vora Capital Management reported selling 11,125,000 shares of Clarivate during the fourth quarter. This resulted in the fund holding no shares of Clarivate at quarter-end. The net position change was $42.61 million.Clarivate is a global provider of structured information and analytics, enabling organizations to discover, protect, and commercialize scientific research and innovation. The company leverages a subscription-driven model and a broad suite of proprietary platforms to support mission-critical decisions across research, intellectual property, and brand management.
