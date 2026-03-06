Clarke gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Clarke lud am 03.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Clarke ein Ergebnis je Aktie von 1,54 CAD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 18,8 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,950 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,71 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76,25 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 81,60 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at