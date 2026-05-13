Clarke: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Clarke präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,07 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,170 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,0 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,8 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at