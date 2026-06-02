Claro India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Claro India hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 5,64 INR. Im letzten Jahr hatte Claro India einen Gewinn von 4,30 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,23 Milliarden INR – ein Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Claro India 1,83 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 18,09 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 34,74 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,89 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Claro India einen Umsatz von 7,80 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at