Claro India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Claro India hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Claro India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,23 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,66 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 1,81 Milliarden INR, gegenüber 1,93 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,90 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at