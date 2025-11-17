Claro India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Claro India ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Claro India die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,91 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 10,16 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Claro India im vergangenen Quartal 1,81 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Claro India 2,00 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at