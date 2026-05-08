Claros Mortgage Trust: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Claros Mortgage Trust hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Claros Mortgage Trust vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,39 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 29,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Claros Mortgage Trust 1,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at