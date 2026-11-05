Claros Mortgage Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Claros Mortgage Trust hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Claros Mortgage Trust ein EPS von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,6 Millionen USD – eine Minderung von 45,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at