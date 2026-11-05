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05.11.2026 06:31:28
Claros Mortgage Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Claros Mortgage Trust hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Claros Mortgage Trust ein EPS von -0,070 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,6 Millionen USD – eine Minderung von 45,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,4 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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