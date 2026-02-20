|
Claros Mortgage Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Claros Mortgage Trust hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,56 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Claros Mortgage Trust ein EPS von -0,720 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 88,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem -19,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -3,490 USD. Im Vorjahr waren -1,600 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 201,65 Millionen USD – ein Plus von 18,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Claros Mortgage Trust 170,67 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
