Claros Mortgage Trust: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Claros Mortgage Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,400 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 59,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at