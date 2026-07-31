Claros Mortgage Trust vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Claros Mortgage Trust gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Claros Mortgage Trust vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,81 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Claros Mortgage Trust in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 99,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 52,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at