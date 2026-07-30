Clarus Infrastructure Realties hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Clarus Infrastructure Realties veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,79 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,58 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,32 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at