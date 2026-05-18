Clarus Infrastructure Realties stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Clarus Infrastructure Realties lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Clarus Infrastructure Realties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,810 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clarus Infrastructure Realties in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,82 Milliarden INR im Vergleich zu 2,41 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,76 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,69 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,22 Prozent auf 8,38 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at