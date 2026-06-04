Clas Ohlson A B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Clas Ohlson A B ließ sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Clas Ohlson A B die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 SEK, nach 1,26 SEK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 2,61 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,34 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,25 SEK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,61 Milliarden SEK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 18,40 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Clas Ohlson A B 13,91 SEK je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Clas Ohlson A B 12,51 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,63 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 18,37 SEK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 12,51 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at