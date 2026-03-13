Clas Ohlson A B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Clas Ohlson A B lud am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 8,09 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Clas Ohlson A B 6,72 SEK je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,71 Prozent auf 4,08 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,86 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 7,92 SEK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4,08 Milliarden SEK geschätzt worden war.

