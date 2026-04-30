|
30.04.2026 06:31:29
Class 1 Nickel and Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Class 1 Nickel and Technologies hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!