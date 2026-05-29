Classic Leasing Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Classic Leasing Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 INR gegenüber 0,280 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Classic Leasing Finance mit einem Umsatz von insgesamt 5,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 91,64 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,22 INR beziffert. Im Vorjahr waren 1,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Classic Leasing Finance im vergangenen Geschäftsjahr 15,07 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 71,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Classic Leasing Finance 8,77 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at