Classic Leasing Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Classic Leasing Finance hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,86 INR. Im letzten Jahr hatte Classic Leasing Finance einen Gewinn von 0,500 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Classic Leasing Finance 3,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at