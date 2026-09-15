Classico,Inc Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Classico,Inc Registered gab am 14.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Classico,Inc Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 425,87 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 42,60 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Classico,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 606,0 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 39,52 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at