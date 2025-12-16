Classico,Inc Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Classico,Inc Registered hat am 15.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 129,24 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 13,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Classico,Inc Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at