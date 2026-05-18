Classover Hldgs B präsentierte Quartalsergebnisse

Classover Hldgs B stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -2347341,00 USD. Ein Jahr zuvor waren -2510700,000 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 36,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at