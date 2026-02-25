KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
25.02.2026 23:06:00
Claude: KI-Chatbot für Cyberangriff auf mexikanische Regierung genutzt
Ein unbekannter Cyberkrimineller dringt mittels des KI-Chatbots von Anthropic in mexikanische Behördennetzwerke ein. Das folgt einem besorgniserregenden Trend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
