Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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13.08.2026 13:14:00
Claude: Nutzer äußern wegen des neuen Wasserzeichens Kritik an Anthropic
Einige Claude-Nutzer sind verärgert. Sie fürchten, dass ihre KI-Nutzung zeitnah leichter auffliegen kann. Aber auch diese Kritik bekommt Gegenstimmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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